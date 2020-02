Ecco la rosa rosso-verde per Castel San Pietro

CASTEL SAN PIETRO - Una lista unica, formata da PS, Verdi e PC. Il nuovo gruppo "Sinistra e Verdi" ha schierato la sua rosa per le prossime elezioni comunali, a Castel San Pietro. In corsa per il Municipio l'accoppiata Andrea Lavezzo (PS) e Mauro Collovà (I Verdi). Per il Consiglio comunale invece i candidati sono Corrado Motta, Meryem Kiskanç, Donatella Lavezzo, Fabio Pagani, Cristiana Bolla (PS), Fabio Marchioni (PC) e Joschka Tomini ( I Verdi).

Il neonato gruppo «riporta a Castel San Pietro la possibilità di un'alternativa politica, per le persone che vedono nella tutela dell’ambiente, la conservazione e lo sviluppo del paesaggio, gli ideali di eguaglianza, e giustizia sociale dei temi fondamentali del proprio vivere» si legge nel comunicato odierno.