L'UDC schiera la rosa per Caslano

CASLANO - L'UDC di Caslano si rafforza in vista delle prossime comunali, e punta al raddoppio in Municipio. L'obiettivo, si legge in una nota, è confermare i risultati delle scorse elezioni in sinergia con Lega e UDF. La squadra, presentata oggi, è composta come segue.

In lista per il Municipio e il legislativo: Migliari Ilario (UDC)

Bettelini Denny (UDC)

Bizioli Luca (UDC)

Maffei Marcella (UDC)

Signorini Andrea (LEGA)

Lofaro Vincenzo (UDC)

Weishaupt Mario (LEGA)

Consiglio comunale:

Andreoli Davide (UDC)

Bettelini Denny (UDC)

Bizioli Luca (UDC)

Bosnjak Mario (UDF)

Ceniccola Andrea (LEGA)

Cucuzza Giuseppe (LEGA)

De Salvo Giulia (UDC)

Di Stefano Vito (UDC)

Eicher Paola (UDF)

Lofaro Vincenzo (UDC)

Maffei Marcella (UDC)

Mancini Vanessa (LEGA)

Migliari Daniele (UDC)

Migliari Ilario (UDC)

Nardino Enrico (LEGA)

Ruta Cucuzza Lidia (LEGA)

Schäfer Erich (LEGA)

Signorini Andrea (LEGA)

Weishaupt Mario (LEGA)

Wiesner Andrea (LEGA)