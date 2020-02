Manno rosso-verde punta sui giovani

MANNO - «La lista Manno rosso-verde dal 2012 si ripropone con tante valide e validi rappresentati che abbracciano tutta l'area progressista di sinistra, con un forte senso ambientalista, grazie, anche, alla giovane Ada Tognina, già candidata alle nazionali per i Verdi del Ticino, affiancata da Lara Robbiani Tognina, l’uscente Marco Schertenleib, Lorenzo Patocchi e Marco Molteni, per il Municipio. In aggiunta, per il consiglio comunale, il giovane Matteo Molteni. Ringraziamo di cuore Remina Sorrentino per il prezioso e grande impegno nella scorsa legislatura».

Queste le parole dell'aggregazione che ha anche spiegato come i giovani non sono solo schierati per le elezioni comunali, ma sono parte integrante di uno dei progetti che il gruppo desidera realizzare, ovvero un polo culturale giovanile aperto nel futuro Bellavista, dove poter organizzare o “spontaneizzare” eventi ed incontri aperti a tutti.

«Oltre la dimensione comunale, Manno è parte di un fulcro viario legato alla regione e alla Città di Lugano per strada, mezzi pubblici e il futuro Tram. Manno Rosso-Verde si adopera per stimolare collaborazioni intercomunali, per essere pronti verso gli attori di peso come la Città di Lugano, il Cantone, la Confederazione, per gestire e non subire le problematiche della regione come il traffico, promuovendo corsie per trasporti pubblici, tram, sostenibilità e passaggi per la mobilità lenta».