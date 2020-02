La lista PLR si presenta

CUGNASCO-GERRA - La lista PLR di Cugnasco-Gerra si presenta con 5 candidati per il Municipio e 12 per il Consiglio comunale. Tra le file del gruppo vi è grande soddisfazione nell’essere riusciti a creare un mix di giovani volti della politica, persone di grande esperienza e di presenza femminile. L’obiettivo dichiarato è la conferma dei 2 seggi in Municipio e 6 seggi in Consiglio comunale.

Per il Municipio di Cugnasco-Gerra si ripresenta il vice Sindaco uscente Michele Dedini accompagnato dagli attuali consiglieri comunali Lorenzo Morinini e Patrick Rossetti nonché dai nuovi entrati Brigitte Canton Belletti e Nicolas Orlandi.

Nel dettaglio la lista PLR di Cugnasco Gerra presentata per il Consiglio comunale: Luca Bacciarini, Brigitte Belletti, Michele Dedini, Corrado Dazio, Ivan Gervasoni, Livio Graf, Stefano Martegani, Lorenzo Morinini, Nicolas Orlandi, Noam Prétôt, Patrick Rossetti e Bruno Scamara.