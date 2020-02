Il PPD torna in campo con una lista propria

CADENAZZO - Il Partito Popolare Democratico di Cadenazzo ha scelto di presentare una propria lista alle prossime elezioni comunali, che comprende PPD, Generazioni Giovani e indipendenti.«Cadenazzo è casa nostra e la vogliamo sempre migliore» è il motto di questa nuova sfida elettorale. Negli anni precedenti il PPD aveva sempre operato in seno alla lista civica L'Altra Cadenazzo.

Dopo oltre 30 anni di carriera in Municipio, lascia la vita politica attiva di Cadenazzo il municipale Arnaldo Caccia, «al quale va un grande ringraziamento per il lungo e proficuo lavoro svolto». Vengono quindi presentati tre candidati per il Municipio: Isabella Caccia-Martignoni, consulente fiscale presso uno studio legale; il municipale uscente Gilles Renaud, imprenditore; Gilbert Faessler (indipendente), cuoco in pensione.

Per il Consiglio comunale, vi sono 16 candidati, che rappresentano uno spaccato molto ampio della società di Cadenazzo: Marzio Albertoni, Mathias Barudoni (uscente), Tiziano Boiani (uscente), Enea Brambilla, Davide Caccia (uscente), Isabella Caccia-Martignoni, Gilbert Faessler (indipendente), Alessandra Falkowski, Zbiniew “Kris” Falkowski (uscente; indipendente), Leandro Gola, Simone Isidori, Gilles Renaud, Colombiana Renaud, Bajram Sulejmani, Patrick Teixeira e Michael Zucconi.

«La scelta del PPD di tornare con liste proprie» spiega il presidente sezionale Gilles Renaud «mira a ridare maggior specificità all’azione politica comunale, attenta allo sviluppo di una Cadenazzo sostenibile a misura dei bisogni delle persone e dell’ambiente, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili».