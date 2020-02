Il Partito Socialista e i Verdi insieme

PARADISO - A Paradiso il Partito Socialista e i Verdi presentano una lista unitaria per le elezioni comunali del 5 aprile. Obbiettivi: la riconquista di un seggio in Municipio e l'aumento della presenza in Consiglio Comunale (oggi due deputati).

L'accordo è stato trovato sulla spinta dei buoni risultati ottenuti nel comune alle cantonali e alle federali e con la volontà di lavorare sui temi della sostenibilità sociale e ambientale. «La vicinanza dei nostri rappresentanti al territorio è una fondamentale base di partenza per elaborare proposte per dare risposte concrete alle problematiche della regione. Ci sono poi temi fondamentali, che non possono essere ignorati e che necessitano risposte urgenti: il traffico, l’inquinamento, la cementificazione, la mobilità che mettono a dura prova i nervi e non solo degli abitanti di Paradiso», è stato sottolineato.

Sulla lista del Municipio figurano Marco Foglia, Fiorenza Canetta, Enzo Rigato (PS), Laura Foglia e Walter Bormolini (Verdi). Per il Consilgio Comunale si candidano anche Alessandra Truaisch e Serafina Senese.