Ecco le liste del Gruppo Lega/UDC/Indipendenti

COLLINA D'ORO - Sono state presentate le liste del Gruppo Lega/UDC/Indipendenti di Collina d'Oro. Silvia Torricelli non si ripresenta per l'esecutivo ma il gruppo è pronto a difendere i due seggi in municipio e ad aumentare la rappresentanza in consiglio comunale.

«Tutti i candidati - 7 per il municipio e 20 per il consiglio comunale - validi e motivati, sono pronti ad incidere sulla politica comunale e a mettersi al servizio del cittadini», è stato dichiarato. Tra di essi si contano 8 giovani tra i 20 e i 28 anni.

Candidati per il Municipio

(nella foto, da sinistra in seconda fila) MENCARELLI Sergio, 1963, Montagnola (Indipendente), BASSI Diego, 1993, Gentilino (Lega dei Ticinesi), BALMELLI Lorenzo Antonio, 1966, Gentilino (Indipendente), LOLLI Renzo, 1960, Montagnola (UDC), WAZZAU Marco, 1950, Gentilino (Lega dei Ticinesi), (in prima fila da sinistra) BENAGLI CHIRY Carmen, 1963, Montagnola (Lega dei Ticinesi, uscente), CARPINETI Katrin, 1974, Agra (Indipendente)

Candidati per il Consiglio comunale