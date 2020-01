Lista giovane per il PPD+GG di Agno

AGNO - La squadra PPD + GG di Agno è pronta e mette in campo cinque candidati per il Municipio e quindici per il

Consiglio comunale. Tra questi «molti giovani» del vivaio di Generazione Giovani, che si sono messi a disposizione per dare il loro contributo. «L'obiettivo è quello di riconfermare 2 seggi in seno al Municipio e aumentare la nostra presenza in Consiglio Comunale», precisa la sezione di Agno in una nota.

Correranno per l'Esecutivo Negri Pier Luigi (1956), Merlini Enrico (1962), Cattelan Sacha (1987), Imhof Luca (1995) e

Rappi Stefano (1994).

Per il Consiglio Comunale saranno candidati: Negri Pier Luigi, Merlini Enrico, Cattelan Sacha, Imhof, Luca, Rappi Stefano, Faillace Luca, Ferreira Barroso de Castro Raphael, Lurati Chiara, Merlini Tommaso, Milesi Fabio, Milesi Franco, Milesi Giorgia, Naldi Elena, Sala Mauro e Treichler Marco.