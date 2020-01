Ecco la squadra per il 5 aprile del PLR di Gravesano

GRAVESANO -Il PLR Gravesano ha scelto la squadra per il 5 aprile. La locale sezione ha infatti presentato i cinque nomi per l’Esecutivo e i 21per il Legislativo nel corso di un’assemblea affollata svoltasi negli scorsi giorni.

L’Assemblea sezionale, sotto la conduzione del Presidente Manuel Caliendo, ha preso conoscenza e in seguito ratificato le candidature per Municipio e Consiglio comunale in vista delle imminenti elezioni comunali.

I candidati per il Municipio che scenderanno in campo «a difesa dei valori liberali-radicali» sono: il sindaco uscente Maurizio Anghileri, la vice sindaco Tiziana Meregalli, il municipale Sergio Romaneschi, Tiziano Cremona e Carlo Butti.

Nel corso dell’assemblea sono pure state approvate le candidature per il Consiglio comunale. Una lista che - come sottolineato dal PLR di Gravesano in una nota - è stata completata con «grande soddisfazione» da parte della sezione, che - oltre a proporre «un’ottima eterogeneità di professioni», presenta ben nove candidati sotto i 35 anni: «Questo è un ottimo segnale dello stato di salute della nostra sezione».



L'obiettivo dichiarato della sezione, oltre che confermare gli attuali numeri nell’esecutivo e nel legislativo - dove conta 3 Municipali e 11 Consiglieri comunali - è quella di continuare a «operare con efficacia per il bene della comunità, ma sempre nel segno della responsabilità politica, basata sulle fondamenta di una gestione finanziaria oculata».