Gruppo Unità di sinistra e Verdi, depositate le liste

RIVA SAN VITALE - Il gruppo Unità di Sinistra e Verdi uniti a Riva San Vitale ha depositato in data 27.1.2020 le liste dei candidati in vista delle prossime elezioni comunali 2020.

Sono state presentate sette candidature per il Municipio, oltre all’uscente Ivo Durisch la squadra sarà composta da Eloise Ansermin (Consigliera comunale uscente), Lara Bergliaffa, Sofia Cereghetti, Marco D’Erchie, Alessandra Galfetti (consigliera comunale uscente), Nuria Navarro-Bolliger (Consigliera comunale uscente). Cinque donne e due uomini che rappresentano le diverse sensibilità delle forze progressiste nel comune.

Per il consiglio comunale sono in lizza invece quindici candidati. Sette donne e otto uomini, alcuni giovanissimi, tutti motivati e pronti ad impegnarsi per la comunità. L’obiettivo del gruppo è quello di mantenere il seggio in Municipio e di aumentare la rappresentanza in Consiglio Comunale, per portare avanti come fatto nell’ultimo quadriennio ma con maggior forza, le istanze in favore dei dipendenti comunali, di dare ascolto ai bisogni della popolazione, di sostenere una socialità attiva e propositiva nel comune a favore delle fasce più sensibili della popolazione, di promuovere il rispetto del territorio e dell’ambiente nel suo insieme.