Lega e UDC di Riviera: «Pronti per le sfide»

RIVIERA - Le liste del gruppo Lega dei Ticinesi/UDC/Indipendenti per il Municipio e il Legislativo del Comune di Riviera sono state consegnate e includono «persone in grado di portare avanti al meglio le esigenze e le richieste dei cittadini rivieraschi nei prossimi anni» si legge in una nota, che parla di «persone valide, saldamente radicate sul territorio e ben presenti nel tessuto socio-lavorativo di Riviera, pronte a portare delle soluzioni concrete ed efficaci per il bene comune».

Candidati per il Municipio:

- Joel Bognuda (Lega dei Ticinesi)

- Andrea Borsa (Lega dei Ticinesi)

- Samuel Cardis (Indipendente)

- Faton Durmishi (UDC)

- Francesco Genini (Indipendente)

- Sem Genini (Lega dei Ticinesi)

- Katia Marchesi (Indipendente)

Candidati per il Consiglio comunale:

- Aramis Bognuda (Lega dei Ticinesi)

- Joel Bognuda (Lega dei Ticinesi)

- Andrea Borsa (Lega dei Ticinesi)

- Samuel Cardis (Indipendente)

- Faton Durmishi (UDC)

- Francesco Genini (Indipendente)

- Orazio Genini (Lega dei Ticinesi)

- Sem Genini (Lega dei Ticinesi)

- Recep Karadag (Lega dei Ticinesi)

- Giancarlo Marchesi (UDC)

- Katia Marchesi (Indipendente)

- Giangiuseppe Pascucci (Lega dei Ticinesi)

L'appuntamento principale per incontrare e conoscere i candidati è fissato per domenica 15 marzo 2020 alle 11 al campo di calcio di Cresciano, dove verrà offerto il pranzo.