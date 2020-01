I sessanta nomi dell'Unità di sinistra

BELLINZONA - Sette candidati per il Municipio e sessanta per il Consiglio comunale. Sono questi i numeri dell'Unità di sinistra, che anche nella seconda campagna elettorale della nuova Bellinzona unisce Partito socialista, Partito comunista, Gioventù socialista e alcuni indipendenti.

L'obiettivo? «Continuare a incidere sulla politica comunale con proposte incisive e concrete per la qualità di vita di tutte e tutti».

I candidati per il Municipio:

Mario Branda, Massimiliano Ay, Henrik Bang, Lisa Boscolo, Nathalie Gianola Tami, Alessandro Lucchini e Martina Malacrida Nembrini.

I candidati per il Consiglio comunale:

Circondario Bellinzona

Ay Massimiliano “Max”, PC

Bang Henrik “Bingo”

Boscolo Lena, indipendente

Boscolo Lisa, GISO

Branda Mario

Carlevaro Stalder Eva

Conti Marzio

Egloff Michele

Ferraro Savoia Laura

Fischer Torricelli Claire, indipendente

Formato Oswaldo

Gianola-Tami Nathalie

Iembo Samuel, PC

Leoni Romelli Alessia

Malacrida Nembrini Martina

Ndombele Antoine

Nicoli Bianchi Claudia, Indipendente

Peterhans Lisa

Sansossio-cippà Rosalia “Lia”

Silacci Vittorio

Snider Pietro

Snozzi Nicoletta “Nico”

Tettamanti Loredana “Lori”

Vanza-Laffranchi Maruska

Vaucher de la Croix Oliviero “Oli”

Vaucher de la Croix Sergio “Seo”

Vismara Petazzi Margherita

Vitali Francesco, PC

Zanetti Etienne “Zanna”

Zufolo Egea, GISO

Zufolo-Darani Paola

Circondario Giubiasco-Camorino-Pianezzo-St.Antonio

Bolis Luciano

Bontognali Zeno GISO

Diallo Demaria Oumou Hawa

Draghi Ettore

Gianettoni-Fuoco Daiana

Guerra Giulia

Jorio Gilbert

Lepori Tosca

Lucchini Alessandro, PC

Luraschi Michela

Storni Jimmy

Circondario Monte Carasso-Sementina-Gudo

Barras Charles V.

Becci Giuseppina “Pina”

Buletti Claudio

Forini Danilo

Giudici Maura

Mozzini Andrea, Indipendente

Ruiz Maria del Pilar “Pilar”, Indipendente

Sala Corinne

Trezzini Antonio

Trezzini Gioele, “Trezza”

Circondario Gorduno-Gnosca-Claro-Preonzo-Moleno

Berta Adriano

Casari Alberto

Casari Matilde

Diviani Mauro

Frigerio Jocelyn, “Jo”

Ghisletta-Facchin Nadia

Mottini Antonio

Rondelli Poretti Luana

Il programma

«La qualità di vita dipende da numerosi fattori quali ad esempio poter lavorare e vivere nella stessa città, la protezione del rumore della strada, la qualità dei luoghi verdi e degli spazi pubblici, la possibilità di conciliare lavoro e famiglia. Desideriamo impegnarci per una città che offra aree residenziali e aree di svago urbane non inondate dal rumore proveniente dalle strade e dall’autostrada. Per una città dove siano offerti i servizi necessari per permettere la conciliabilità lavoro-famiglia Per una città che dia un sostegno attivo alle fasce fragili della società attraverso servizi sociali o aiuti adeguati ai diversi bisogni. Crediamo inoltre importante avere una città che offra a tutti i suoi residenti dei luoghi d’incontro per conoscersi e socializzare. Come pure una città che consacri alle biciclette lo spazio che necessitano affinché questo mezzo di trasporto diventi attrattivo diventando una reale alternativa al traffico motorizzato. Non va sottovalutato il verde urbano quale elemento di qualità urbana, qualità della vita e qualità dell’ambiente. Desideriamo una città che continui a specializzarsi quale polo bio-medico anche con la realizzazione del nuovo ospedale cantonale alla Saleggina. La città deve riqualificare il quartiere delle attuali Officine con creazioni di nuovi posti di lavoro qualificati, spazi per la cultura e spazi verdi, cooperative d’abitazione senza lasciare spazio alla speculazione edilizia. La casa della cultura deve prendere vita nell’ex ospedale di Ravecchia che verrà comprato. Queste alcune delle priorità della nostra lista per la Città di Bellinzona.