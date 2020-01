PPD+GG, liste per il 5 aprile pronte

STABIO - Dopo la ratifica delle liste in occasione dell’annuale Assemblea del Partito Popolare Democratico (PPD) e Generazione Giovani (GG) della Sezione di Stabio dello scorso 18

gennaio, il gruppo presenta i propri candidati in corsa per le elezioni comunali del 5 aprile.

«La campagna è come una corsa a tappe in bici: oggi siamo in pianura, ma inizia ora un’ardua salita». Queste sono le parole che ha usato uno dei coordinatori del gruppo, Mattia Rossi, per

raccontare il lavoro intrapreso nell’ultimo anno e quanto si dovrà affrontare nei prossimi mesi: «Occorre fare gioco di squadra per raggiungere il traguardo e mantenere quindi i due seggi in

Municipio e i cinque in Consiglio Comunale».

Per la lista dei candidati al Municipio, l’Assemblea ha ratificato i 5 nomi proposti: Nadia Bianchi Mombelli (uscente 46 anni, Vicedirettrice Istituto scolastico), Luigi Croci (52 anni, Vicedirettore e docente), Gabriele Denti (37 anni, Architetto), Alice Elsener Dell’Oro (47 anni, Tecnico di Marketing e Permacultura) e Mattia Rossi (38 anni, Ingegnere civile).

Per il Consiglio Comunale correranno invece 21 candidati di cui 6 di giovani sono i 33 anni e 10 donne: Geremia Bianchi (Generazione Giovani), Nadia Bianchi Mombelli (Vice sindaco e Municipale uscente), Giancarlo Camponovo, Sara Combi (Generazione Giovani, consigliera comunale uscente), Daniela Covas Rodrigues nata Agustoni, Luigi Croci (Capogruppo in Consiglio

Comunale, consigliere comunale uscente), Gabriele Denti, Alice Elsener Dell’Oro, Francesco Garzoni, Vithiyaa Iyathurai (Generazione Giovani), Vijithaa Iyathurai (Generazione Giovani), Charly Jäger, Michela Lang, Alberto Mombelli, Marcello Pedraglio, Deborah Pedretti (Generazione Giovani), Nicola Pellegrini (Generazione Giovani, consigliere comunale uscente), Fabio Petrarca, Mattia Rossi (uscente), Rosanna Valentini, Patrizia Virgillo.