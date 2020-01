Ecco tutti i candidati di "Lega-UDC-RinnoviAmo Magliaso"

MAGLIASO - Sono state depositate ieri presso la cancelleria comunale di Magliaso le liste per il Municipio e per il Consiglio comunale di Lega, UDC e Indipendenti (unitamente all'UDF) che quest’anno correranno in una lista denominata “Lega–UDC–RinnoviAmo Magliaso”.

Il gruppo, sottolineando come sia sempre più difficoltoso reperire candidati per il «diffuso disinteresse verso la cosa pubblica che in futuro potrebbe anche mettere in difficoltà i piccoli comuni», precisa di aver messo in piedi una bella squadra per le prossime elezioni comunali di aprile. «Abbiamo trovato candidati forti e radicati sul territorio, con un buon equilibrio tra giovani e meno giovani, tutti in grado di ambire a un’elezione in Municipio o in Consiglio comunale».

Sulla lista per l'esecutivo figurano il municipale uscente Luca Paltenghi, il consigliere comunale uscente Luca Ferrara e il rappresentante dell'UDF Gabriel Pastor. Per il legislativo, oltre ai tre candidati al Municipio, correranno pure tre consiglieri comunali uscenti - Daniele Bernasconi, Mario Moncelsi e Dario Paltenghi - insieme a Sebastiano Coiro e Nicoletta Viscardi-Pastor (UDF).

I candidati saranno ufficialmente presentati alla popolazione venerdì 20 marzo alle 18.30 presso la sala multiuso comunale.