Sette candidati «validi e motivati» per il PLR

NOVAZZANO - Durante l’assemblea del PLR di Novazzano tenutasi lo scorso venerdì 24 gennaio 2020, unitamente all’approvazione dei conti dell’anno 2019, sono state presentate le liste con i nominativi per le prossime elezioni comunali di aprile.

Per il Municipio il PLR propone 7 candidati «validi e motivati», chi con già sulle spalle parecchia esperienza nel campo dell’amministrazione comunale generale e chi invece voglioso di intraprendere una nuova sfida nei ranghi dell’esecutivo. Si ripresentano l’attuale vicesindaco Adriano Piffaretti, capodicastero Sicurezza Pubblica e pianificazione, di pluriennale esperienza nell’esecutivo e il municipale in carica Giorgio Montorfano, capodicastero Salute Pubblica e Previdenza Sociale. Insieme a loro vengono proposti Davide Cantelli, attuale capogruppo PLR in Consiglio comunale e con 12 anni di esperienza in seno all’esecutivo, Stefano Longhi ed Eros De Berti che vantano una lunga esperienza in Consiglio comunale, l’attuale presidente sezionale Francesco Sganga e Claudio Bizzozzero con una lunga esperienza in seno al Consiglio Comunale di Comano.

Anche per il legislativo il PLR alterna a persone con esperienza pluriennale a chi invece è alle prime armi. Tutti i candidati si sono dimostrati interessati e propensi a partecipare attivamente alla sfida elettorale, sperando di poter entrare nei ranghi del legislativo e occuparsi in prima persona dei temi comunali. Durante l'assemblea un grande ringraziamento è stato riservato infine a Manuela Scheurer, Roberta Solcà, Renzo Nespoli e Maria Concezione Salvini che dopo attenta valutazione hanno deciso di non ripresentarsi per un nuovo mandato.