Ecco la lista civica "x Monteceneri"

BIRONICO - Anche Monteceneri ha la sua lista civica per le elezioni comunali. Si chiamerà "x Monteceneri" e intende dare un'alternativa a tutti i cittadini del Comune.

La neonata lista civica si presenterà - il prossimo 5 aprile - sia per il Municipio che per il Consiglio comunale. Per l'esecutivo correranno Claudio Bonomi (già funzionario dello Stato e vicesindaco uscente) e Matteo Corecco (fiduciario e pompiere volontario). Per il legislativo saranno invece presenti, oltre ai due candidati per il Municipio, pure Samantha Corecco e Moreno Neri.