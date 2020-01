Scelta la squadra per le comunali del PPD + GG

BIASCA - In occasione dell’assemblea PPD della Sezione di Biasca - presieduta da Cindy Caprara - è stata presentata ufficialmente la squadra per le elezioni comunali del 5 aprile prossimo, acclamata all’unanimità da un’ampia partecipazione.

Il presidente sezionale Dante Caprara ha espresso una piena soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto, che in tempi relativamente brevi ha permesso di presentare «due liste forti con persone

molto motivate». L’obiettivo per il prossimo appuntamento è chiaro: consolidare e rafforzare la presenza dei popolari democratici sul piano comunale per dare maggiore vitalità al dibattito

politico, partendo dalla riconferma dei due seggi al Municipio.

Nella scelta dei candidati si è voluto dare importanza alle varie sensibilità all’interno del partito e della popolazione biaschese. Uomini e donne, imprenditori, dipendenti dell’economia privata e pubblica, casalinghe, pensionati, rappresentanti sindacali e membri di associazioni attive sul piano comunale in vari settori. Particolare rilevanza è stata pure data ai giovani all’insegna della continuità ma anche del rinnovamento. Parecchi infatti i volti nuovi sulle scena politica contenuti nelle liste PPD, portatori di nuove idee e nuove spinte.

Per l’esecutivo oltre ai due Municipali uscenti che si vogliono riconfermare (il vicesindaco Omar Bernasconi, imprenditore e Roberto Cefis, sindacalista), figurano altri 5 nomi noti nella regione: Lorenza Rodoni-Imelli (assistente di studio medico e casalinga), Paola Agustoni (imprenditrice titolare di un attività commerciale), Christian Imperatori (esperto in assicurazioni e previdenza), Dante Caprara (economista in seno all’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli) e Mattia Biava (imprenditore titolare di un’azienda di giardinaggio).

Per il consiglio comunale la lista viene presentata al completo con 35 candidati:

Agustoni Paola 53 Commerciante imprenditrice

Andreetta Desj 69 Docente scuola infanzia - pensionata

Baggi Loris 25 Impiegato di logistica - manager in logistica

Beqiri Dijamant 36 Assistente di cura

Bernasconi Omar 50 Imprenditore Municipale uscente

Biava Mattia 34 Imprenditore - giardiniere paesaggista Consigliere comunale uscente

Canonica Luca 40 Imprenditore Consigliere comunale uscente

Caprara Dante 43 Economista Consigliere comunale uscente

Cefis Roberto “Bobo” 54 Sindacalista Municipale uscente

Cirio Gabriele 54 Specialista in gestione sanitaria

De Bortoli Diego 49 Imprenditore

De Maria Alessandro 62 Capo servizio amm. Cant

Dell'Oro Oscar 45 Docente Scuola cantonale di commercio

Facchin Daniele 55 Specialista in gestione risorse umane Consigliere comunale uscente

Finazzi Andrea 45 Impiegato contabile

Gottardi Dalibor 43 Sindacalista Consigliere comunale uscente

Guarisco Giada 22 Docente di scuola elementare

Gubetini Muhamet 25 Specialista in scienze della comunicazione e marketing

Imperatori Christian 36 Esperto in assicurazioni e previdenza Consigliere comunale uscente

Isabella Valenzi Claudio 31 Vice segretario regionale OCST Gran Consigliere della Riviera e Consigliere comunale uscente

Lubello Salvatore 37 Impiegato di logistica

Mainardis Tania 48 Docente di scuola elementare

Maloku Agon 27 Specialista in scienze della comunicazione e marketing

Mazza Patrick 45 Sindacalista

Morini Andrea 64 Ingegnere civile - impiegato amministrazione cantoale Consigliere comunale uscente

Nrecaj Lorenc 41 Imprenditore

Pace Marco 44 Operatore socio sanitario

Paglia Doris 66 Impiegata SES - pensionata Consigliera comunale uscente

Pennella Moreno 51 Imprenditore

Rauseo Ciriaco 51 Contabile

Rodoni Cristina 54 Bibliotecaria - Casalinga Consigliera comunale uscente

Rodoni Imelli Lorenza 44 Assistente studio medico e casalinga

Rodoni Lucio 49 Ingegnere elettronico ETH - Capo uffico - amm. cant.

Scheggia Celestino 60 Elettricista

Stanojevic Stanoje 32 Informatico di sviluppo