Lega-UDC-Indipendenti, depositate le candidature

MONTECENERI - Oggi alle 16.30 sono state depositate le candidature per Municipio e Consiglio comunale del gruppo Lega dei Ticinesi – UDC – Indipendenti di Monteceneri. Le candidature sono state consegnate unitamente ad una cinquantina di proponenti (20 proponenti sarebbero stati sufficienti). «È un indicatore importante per questo gruppo che si ritrova aggregato e rinnovato, con uno spirito positivo e propositivo per dar voce a tutti cittadini di Monteceneri, in modo responsabile e sostenibile», si legge nel comunicato.

I nomi dei 7 candidati di questo gruppo che ambisce a riconfermare i 2 seggi in Municipio conquistati dalla Lega nel 2016 sono:

1. Marco Cattani “Baco” (Lega - municipale uscente)

2. Devida Zanetti Gava (Lega)

3. Massimo Nottaris (Presidente Lega Monteceneri)

4. Robert Alexandre (Vicepresidente Lega Monteceneri)

5. Daniele Piccaluga (indipendente)

6. Daniel Grumelli (UDC – Presidente dei Giovani UDC)

7. Roberta Bionda (UDC)

Sono state presentate anche 19 candidature per il legislativo tra i componenti della Lega, quelli dell’UDC e degli indipendenti. Anche per il consiglio comunale, il gruppo punta a massimizzare i seggi grazie alla recente importante crescita dell’UDC a livello Cantonale e Federale.

Il gruppo informa che gli amici, i simpatizzanti e gli interessati sono invitati alla presentazione dei candidati di Municipio e Consiglio comunale giovedì 5 marzo alle 18.30 presso il bar

Lagacci di Rivera. Saranno presenti per l’occasione Norman Gobbi, Claudio Zali, Marco Chiesa e Piero Marchesi.