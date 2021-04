Un «grande grazie» a Giorgio Cereghetti

CASTEL SAN PIETRO - Domenica prossima a mezzogiorno si chiuderanno le operazioni di voto e non resterà che aspettare i risultati di queste elezioni comunali. Su un fatto non ci saranno sorprese: Giorgio Cereghetti non siederà più nell’esecutivo di Castel San Pietro. Dopo aver ricoperto la carica di municipale per ben 18 anni, l'esponente del PPD+GG ha infatti deciso di non ripresentarsi, mettendosi comunque a disposizione per il Consiglio comunale.

«A lui - precisa Il suo partito in una nota odierna, esprimiamo un grande grazie per l’eccellente lavoro svolto con passione in questi anni e gli porgiamo i nostri migliori auguri per il futuro».