Pensiero di una cittadina di Lugano che si è candidata per le elezioni

La base principale per riattivare Lugano deve esserci Rispetto ,la Chiarezza, e il Sostegno per le persone indifese.

Per raggiungere degli obbiettivi di successo bisogna in primis pensare a ciò che si è svolto fino ad oggi come compito e quanta burocrazia ha ostacolato le attività di sviluppo.

Risvegliando e Sostenendo il mercato di piccoli e grandi imprenditori ,portandoli nuovamente con delle iniziative in piazza ,valorizzerebbe non solo i nostri prodotti ,ma allargherebbe l 'orizzonte al cittadino e al turista .

Lugano é una città che può permettersi di aumentare la sua potenzialità energetica,senza tralasciare le nostre tradizioni ,ma trasformandole in un punto d'azione , turistico e commerciale.

Adesso è la svolta di trovare soluzioni valide con risultati immediati.

Esaminare e visualizzare ,elaborando finalmente prospettive ,sono per i disoccupati.

E non bisogna aspettare più oltre! C 'è un bilancio negativo che è all'orizzonte ,ed è la presenza dell'alcool e altro,per completare la loro solitudine e abbandono da parte della società.Questo è inammissibile e inaccettabile in una società del 2021.Esempi del passato devono dare uno spunto di maturità.

Allargare l 'orizzonte con determinazione è importante.Eventi tradizionali e sviluppi mentali di azione ,sono compatibili e si associano solo se,la competenza è la conoscenza di quello che il mercato é in piazza.

Anziani e giovani più complicità.Gli anziani sono il potenziale di comunicazione del nostro passato.Il giovane è il futuro solo se ha solide basi.Mettendo le due parti assieme ci saranno benefici perché migliorerebbe le aspettative e abitudini anche con eventi importanti.

Le crisi sono cicliche e per non trovarci di nuovo indifesi non bisogna dimenticare il passato! Dobbiamo eseguire analisi ,comparare i dati,e non dare mai niente per scontato. Verificare ogni opzione sul campo e tenere lo sguardo verso il mondo.