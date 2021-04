50 anni di utopia?

MONTECENERI - Quest’anno ricorre il cinquantesimo dalla concessione dei diritti, diciamo, politici alle donne. Come risposta il parlamento intende risanare, per l’ennesima volta, l’AVS con proposte che non sono favorevoli alle donne.

Mi chiedo: se a Berna si pensa in questi termini forse è dovuto al fatto che la rappresentatività femminile è sotto le reali potenzialità. Credo che se vogliamo raggiungere una parità, per dare il giusto spazio al pensiero femminile, occorra fare dei passi ai livelli inferiori della politica. L’occasione rappresentata dalle prossime comunali per aumentare la presenza femminile non deve essere persa. A mio modo di vedere la nostra società ha un bisogno assoluto del pensiero femminile per affrontare le sfide che si presentano all’orizzonte. Penso alla visione che una donna ha nei confronti dei problemi sociali, ambientali ed economici. Penso però a quelle donne che non hanno scelto di interpretare ruoli decisionali con lo stile maschile, imitandone i metodi e condividendo gli obiettivi, ma che voglio proporre delle scelte che sottolineano i valori della vita, di tutti, per una giustizia sociale e alla salvaguardia dell’ambiente. Nella nostra lista proponiamo delle signore con tutte le qualità per poter sedere nei nostri consessi, municipio o consiglio comunale che sia. Dobbiamo dar loro spazio perché possano portare il loro valore aggiunto. Sarebbe molto triste se ancora una volta prevaricasse il maschilismo. Certo in questi cinquant’anni non si é trattato di utopia, ma per raggiungere una giusta posizione della donna nel campo politico di passi da fare ne abbiamo ancora diversi. Come maschio, non dominante, non mi sentirei per nulla offeso se qualche signora della nostra lista mi superasse, anzi credo che ne sarei felice perché vuol dire che ho scelto la lista giusta.