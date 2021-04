Pensare globalmente, agire localmente

È ormai risaputo che siamo confrontati con una grave crisi ambientale. La comunità scientifica, le organizzazioni internazionali ma anche le autorità federali ci segnalano in continuazione la gravità dei problemi e la necessità di adottare misure efficaci per contrastarli. Questi decenni saranno determinanti per riuscire a contenerne le conseguenze. Se non riusciremo a invertire le tendenze in atto nell'arco di pochi anni andremo incontro a gravissime catastrofiche conseguenze.

A livello globale qualcosa si sta lentamente muovendo: la maggior parte degli stati ha aderito all'Accordo di Parigi che prevede la riduzione delle emissioni di CO2. A livello federale è già in vigore la Strategia energetica 2050 e in giugno voteremo sulla Legge sul CO2 che daranno un contributo a limitare la gravità della situazione.

Anche a livello locale ci troviamo confrontati sempre più spesso con problemi ambientali: gli eventi meteorologici estremi diventano sempre più frequenti e la qualità dell'aria mette in evidenza situazioni problematiche.

Occorre allora agire anche a livello comunale! A Lumino, grazie all'azione determinante del Municipale del nostro gruppo, Franco De Gottardi, in questi anni sono state prese diverse misure in favore dell'ambiente che hanno portato all'ottenimento del certificato "Città dell'energia GOLD", assegnato per la prima volta a un comune ticinese.

Molto ancora resta da fare: i rappresentanti del Gruppo "Socialisti, Verdi e Indipendenti" si impegnano a portare avanti un programma che mette in primo piano la sostenibilità, la lotta ai cambiamenti climatici e la promozione della biodiversità. Per i dettagli: www.svi-lumino.ch