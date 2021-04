I risultati di PuraMente Civica

PURA - Negli ultimi cinque anni, a Pura, il nuovo metodo di amministrare il Comune introdotto dal gruppo civico PuraMente Civica (PMC) basato sulla cooperazione, il coinvolgimento e l’assenza di pregiudizi ha permesso di raggiungere grandi risultati.

Il metodo di PMC basato sul non pregiudizio e sul coinvolgimento a prescindere di tutti gli attori attivi nel territorio, ha permesso di portare a termine diversi grandi progetti, tra i quali: il nuovo sistema di gestione dei rifiuti con tre principali centri di raccolta a cui si aggiungono diversi punti di raccolta RSU disseminati sul territorio; il risanamento della Casa Comunale; l’introduzione di un'efficiente illuminazione con tecnologia LED di strade e di altre strutture pubbliche; le migliorie al campo sportivo e agli spazi interni dell’edificio scolastico; il risanamento di diverse vie importanti (Via Valcaldana che unisce Pura alla stazione di Caslano, Via Prelono, Via Caravell, ecc.); l’approvazione del credito quadro per la manutenzione delle strade; il potenziamento dell’acquedotto con un nuovo importante serbatoio alla Morella; il risanamento delle facciate dell’edificio scolastico e del relativo piazzale annesso; la nuova sistemazione architettonica della Piazza Lateria; la sistemazione dei posteggi presso la Gesora; il nuovo sito internet comunale; la riorganizzazione della squadra operai esterna; la riorganizzazione del servizio mensa; il nuovo campetto di calcio in sintetico in via Biée; la valorizzazione del Monte Mondini (vita parcour e piste MTB); incentivi per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico; incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche; incentivi alle associazioni attive sul territorio; il risanamento di ponti Strada ara Morela; la re-introduzione del servizio pulmino per il trasporto di allievi; il risanamento del muro di sostegno del sagrato della Chiesa San Martino; la videosorveglianza (in fase di esecuzione) … e tanto altro ancora.

La lista civica PMC ha quindi dimostrato di fare tanto e bene per il proprio comune di Pura e vuole poter continuare il proprio lavoro grazie ai propri rappresentanti in municipio e in consiglio comunale che contano sul sostegno da parte di tutta la popolazione alle prossime votazioni comunali del 18 aprile.

I progetti che il prossimo esecutivo troverà sul tavolo per il prossimo triennio sono molto interessanti: nuovo ecocentro presso l’ex-cava Terrani; risanamento dello stabile ex-asilo; valorizzazione delle strade del nucleo; risanamento di Via Prüssiana; sicurezza della strada cantonale (dalla Magliasina alla Morella); valorizzazione valle del Bornago; nuovo parco giochi della scuola dell’infanzia; nuova area di svago mappale 608 e altri progetti importanti per la popolazione di Pura.