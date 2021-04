L’impegno per le donne: oltre agli slogan e discorsi elettorali

LUGANO - Ho conosciuto Tatjana Ibraimovic sei anni fa, quando ero candidata al Gran Consiglio e insieme abbiamo lavorato per costituire l’Agenda 54 – donne elettrici. Un agenda politica che i candidati di quella campagna per le elezioni cantonali potevano sottoscrivere impegnandosi, se eletti, a portare avanti una serie di misure volte a realizzare le pari opportunità. A distanza di anni, alcune di queste sono state attuate con grande soddisfazione da parte nostra. Il nostro impegno è continuato per me nella commissione consultiva per la parità tra i sessi del Consiglio di Stato, dove ho potuto portare avanti campagne di sensibilizzazione, gestire l’organizzazione del premio Ermiza (premio per contributi giornalistici sulla parità di genere) e organizzare conferenze volte alla sensibilizzazione sulle tematiche relative alla parità. Tatjana ha invece proseguito con la sua grande dedizione alla causa all’interno della FAFT plus dove sono state portate avanti importanti iniziative sulla rappresentanza equa delle donne nella politica e nelle istituzioni, nel mondo economico e nei C.d.A., nei mestieri STEM, nell’accademia e nelle scienze, nei media, nel mondo del lavoro e in molti altri ambiti dove le donne sono ancora sottorappresentate.

Eccoci qui candidate insieme e con la stessa voglia d'impegnarci per la parità, non perché stiamo facendo campagna, ma semplicemente perché è un argomento su cui abbiamo lavorato per anni e che purtroppo tocca ancora le donne, ma anche la società intera, e su cui è necessario continuare lavorare. Gli anni sono passati il nostro impegno è rimasto … e lo porteremo con noi anche in futuro. Per un futuro dove gli uomini e le donne possano sentirsi equamente rappresentati e partecipi nella vita pubblica e privata in ogni sfera e su ogni argomento.