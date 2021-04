Il voto vincente è quello che dà fiducia alle giovani leve

A quelli che pensano che ‘nulla cambierà’ mi sento di dire che invece puntando sulle giovani leve della politica un cambiamento è possibile.

Tutto può cambiare, ma questo dipende dalla volontà delle luganesi e dei luganesi che dovrebbero credere anche nei giovani che si affacciano alla politica: nelle donne che possono e vogliono dare il loro contributo per il bene della comunità. Per me il ‘tanto non cambierà’ proprio non esiste. È una frase che ho sentito durante la campagna elettorale e che mi ha dato un maggiore stimolo per farmi

conoscere. Viviamo un momento di chiusura con possibilità limitate di contatto umano, trovarsi, discutere di idee e di bisogni è diventato arduo. Nella mia professione ho avuto occasione di incontrare – anche se a distanza – i lavoratori considerati più deboli ed i giovani che hanno bisogno di un sostegno per trovare un posto di apprendistato. Mi piacerebbe trovare quelle soluzioni anche per loro.

Credo fermamente che sostenere anche giovani donne possa essere arricchente, possa apportare quel valore aggiunto e quella sensibilità che ben si integra con quella dei colleghi uomini. Non si tratta di sostenerci perché siamo diverse o siamo quote rosa, si tratta di sostenere i giovani e le giovani donne su questo si costruisce una Città stabile. Siamo giovani donne formate e siamo impegnate professionalmente,

ci impegniamo per le nostre famiglie e riusciamo a gestire le cose anche grazie al supporto dei nostri compagni e mariti che credono in noi e ci sostengono. Se abbiamo la vostra fiducia possiamo fare grandi cose, le possiamo fare per il bene della Città che è la nostra casa, che ha bisogno dell’impegno di tutti.

Lugano è una Città piena di risorse che possono essere attivate. Al risveglio di questo periodo di pandemia non sapremo cosa troveremo e per questo è importante che ci rimbocchiamo le maniche. Io sono abituata ad impegnarmi, a rimboccarmi le maniche e a lavorare duramente. Ci sono molte delle attività produttive di Lugano, nel settore della ristorazione, dei servizi, dei piccoli imprenditori che avranno difficoltà a ripartire e avranno bisogno del nostro aiuto concreto per poter ritornare a splendere. Sarà un impegno comune, un impegno per la nostra comunità ma che sarà importante per la pluralità dei nostri servizi e per dare la possibilità a chi lo vuole, di vivere il proprio sogno. Vorrei impegnarmi per i commercianti, per le piccole imprese, per quelli che sono stati purtroppo dimenticati.

Vorrei poter aiutare concretamente a creare delle basi solide per Lugano. Spero di poter contare sul vostro sostegno e sulla vostra fiducia, per ripartire insieme.