A pochi giorni dalle elezioni comunali i dati parziali della partecipazione al voto sono bassi. Per questo motivo nel mio ultimo intervento prima della votazione, volevo scrivere perché la politica è importante.

Quando ero adolescente non riuscivo a cogliere l'idea della politica. Di paesi e democrazia. Non riuscivo a capire come fossero persone "a caso", estranei, a stabilire le regole della mia vita. Non ero in grado di capire perché c'erano delle regole che dovevano essere seguite. Perché la gente diceva "questo è un paese libero", quando c'erano regole e ordini da seguire?

Crescendo ho accumulato l'esperienza vivendola sulla mia pelle che essere esposto alla politica fa bene e negli anni è diventata una parte importante della mia vita. Eppure ho scoperto, durante questi mesi, che questa non è la norma per le persone della mia età, invece, ce ne sono tante a cui semplicemente "non importa" della politica. E la domanda che mi sono fatto è: "Perché dovremmo preoccuparci della politica?". La risposta che ho trovato è semplice: finché ti interessa attivamente la politica, la tua vita è nelle tue mani. Almeno in una certa misura. Ovviamente è un vostro diritto voltare le spalle a tutto ciò che è politica, nella speranza che qualcun altro difenda la tua opinione. Ma dove ci porterebbe?

Credo che il momento in cui iniziamo a voltare le spalle alla politica, sia il momento in cui perdiamo il potere sulle nostre vite. È il momento in cui diamo alle persone al potere tutte le capacità di cui hanno bisogno, per prendere le nostre vite e trasformarle in ciò che desiderano loro. Il momento in cui smettiamo di preoccuparci della politica è il momento in cui perdiamo il controllo. Per un controllore del traffico aereo come me, perdere il controllo non è ammissibile e non lo deve essere nemmeno per voi.

Questo può sembrare molto melodrammatico, e forse lo è, ma voglio che si capisca il significato assoluto di questo problema: dovete difendere ciò in cui credete. Dobbiamo preoccuparci della politica perché ci interessa più di qualunque altra cosa. Dobbiamo seguire le elezioni, votare il prima possibile e chiarire le nostre opinioni. Il futuro è nelle nostre mani. Quando stacchiamo gli occhi dalla politica, è quando la lasciamo cadere.