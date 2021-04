Lumino è casa

LUMINO -

Durante la prossima legislatura il Comune di Lumino dovrà affrontare diverse sfide tanto difficili quanto importanti.

Prioritario, alla luce anche delle difficoltà di aziende e famiglie create dalla crisi pandemica, sarà sicuramente l’equilibrio finanziario che, da un lato, permetterà di continuare a investire nei progetti che garantiscono un’alta qualità di vita ai cittadini. Questo lavoro preciso e attento sul controllo dei conti comunali, che dovrà continuare anche in futuro, ha infatti permesso, negli anni scorsi, d'investire in progetti importanti per i cittadini come, ad esempio, il rinnovamento della piazza della Chiesa, voluto e sostenuto dal PLR, come pure il potenziamento dei trasporti pubblici.

L’equilibrio finanziario andrà anche mantenuto per non aumentare il moltiplicatore d’imposta comunale, ciò che dovrà assolutamente essere evitato per non gravare ulteriormente su cittadini, famiglie e sulle aziende.

Sarà altrettanto prioritario continuare a rimanere vicino ai cittadini, offrendo servizi comunali efficienti e di qualità, come pure attraverso un’amministrazione comunale a disposizione di tutti.

Inoltre, il Comune dovrà essere presente con le persone, grandi e piccole, che si ritroveranno in difficoltà soprattutto a causa della pandemia. La speranza, naturalmente, e se la situazione sanitaria lo permetterà sarà una priorità del Comune, è di poter recuperare il tempo perso attraverso l’organizzazione di momenti aggregativi per ritrovarci tutti insieme.

Tengo molto al Comune di Lumino poiché qui ho deciso, insieme alla mia compagna, di costruire un capitolo importante della nostra vita. Per questo motivo quando la sezione PLR mi ha chiesto di candidarmi al Municipio ho accettato con grande entusiasmo. Perché Lumino per me è casa.