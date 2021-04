Il senso di un voto PLR

CASTEL SAN PIETRO - Nel pieno del fiorire di liste civiche, movimenti, gruppi apolitici, onde e linee di pensiero, è ancora attuale un voto netto per un partito storico? Ha ancora senso votare un partito che si ostina a promuovere l’economia, che si ispira a degli ideali un po’ retrò quali libertà, coesione, progresso?

Credo proprio di si. Credo che oggi come non mai sia necessario e doveroso profilarsi in politica, avere una linea chiara e agire con obbiettivi conseguenti. Una visione ideale di come dovrebbe essere la cosa pubblica, di come dovrebbe agire l’economia, di quello che si dovrebbe fare per il sistema scolastico, di come incentivare il progresso e la tecnologia.

In un periodo in cui i cambiamenti climatici sono all’ordine del giorno nelle discussioni politiche di tutti i livelli e dove impazzano gli esperti di CO2, c’è ancora chi ha la sfrontatezza di parlare di economia, di crescita e di progresso. È giusto? Io credo proprio che sia giusto farlo. Oggi come non mai di fronte a sfide globali è attuale ed essenziale parlare di crescita. Il concetto di sviluppo sostenibile promosso dalla Confederazione si basa su 3 principi: la crescita economica, accanto al rispetto per l’ambiente e alla crescita sociale. Anche la competizione economica tra macro regioni ce lo impone.

Tecnologia e progresso sono ancora attuali? Progresso nelle infrastrutture, nelle scienze umane, nella ricerca. Quelle cose che hanno sempre marcato la storia del nostro paese, incidendo in modo fondamentale il nostro passato e dandoci le basi per l’indubbio benessere di cui oggi disponiamo.

E infine il tanto bistrattato sviluppo economico, quello che ha permesso di finanziare uno dei sistemi sociali, sanitari e scolastici più sviluppati del mondo e che nel futuro dovrà continuare a farlo a fronte a sfide come l’invecchiamento della popolazione, le ondate migratorie.

Credo sia molto attuale votare un partito, il PLR, che si schiera senza remore per questi temi. Anche a livello locale. Anche a Castel San Pietro.