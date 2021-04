Innovazione, servizi per tutti i quartieri e sostegno alle famiglie

BELLINZONA - Una città che funziona è una città che non lascia indietro nessuno. Uno dei punti chiave che attende il prossimo Municipio di Bellinzona sarà mirare a garantire una qualità di servizi – efficienti, agili e snelli – trasversale e indirizzata, senza esclusioni, a tutta la sua comunità. I 13 quartieri della nostra città meritano il medesimo rispetto e la giusta attenzione.

Il Piano di azione comunale (PAC) prevede lo sviluppo di un sistema policentrico, ma per trasformare la teoria in realtà occorre una programmazione immediata che guardi al futuro. Dovrà essere nostra cura bilanciare gli investimenti tra il centro cittadino e il resto dei quartieri, in modo da dare vita ad una Bellinzona che possa viaggiare alla stessa velocità.

La grande occasione del progetto “Officine: Porta del Ticino” rappresenta il primo passaggio verso una Bellinzona diversa: per non trasformarla in una cattedrale nel deserto, dovremo essere capaci di offrire servizi comunali vasti in tutta la città. Ho già parlato della mia idea di smart city: una Bellinzona a portata di click che si traduce nello sviluppo di una serie di app che possano garantire al cittadino tutte le informazioni necessarie su trasporto pubblico, farmacie, raccolta rifiuti e tutte le comunicazioni dirette del nostro Comune.

Quando parliamo di servizi non dobbiamo mai dimenticare quelli più importanti per le famiglie. Bellinzona, infatti, resta la città delle famiglie ed è nostro compito sostenerle. Per non lasciare indietro nessun quartiere, quindi, non possono mancare scuole, strutture per il tempo libero in grado di aumentare il livello della qualità della vita e, ancora, doposcuola e mense e asili nido: servizi utili per favorire i genitori lavoratori nell’organizzazione del loro quotidiano. Per una Grande Bellinzona vicina a tutte e a tutti!