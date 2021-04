LUGANO - Manca una decina di giorni all’ appuntamento elettorale del 18 aprile, molto importante anche perché arriva dopo un anno di (ingiusta) sospensione. Tempo fa (18 febbraio e 16 aprile 2020) scrissi sul «Corriere del Ticino» un elogio della competenza criticando allo stesso tempo l’abituale rincorsa, da parte dei partiti politici che si preparavano ad allestire le liste per le elezioni comunali, al candidato “acchiappavoti” a scapito di altri dotati “soltanto” delle competenze specifiche richieste: quelle che sono il lievito della politica e garanzia di buona amministrazione; soprattutto in un tempo come questo, in cui la mia città, Lugano, è confrontata nei prossimi decenni con progetti importanti e divisivi - come il Polo sportivo e degli eventi (PSE), il Polo turistico congressuale, il Parco Viarno, la rete Tram-treno – che ridisegneranno il suo volto. Per alcuni di questi, vista la dimensione urbanistica e finanziaria (vedi il PSE), è forse utile la chiamata al voto dei cittadini, se adeguatamente preparati.

Proprio per questo gli elettori dovrebbero dar voce e spazio alle persone competenti in qualunque ambito esse operino; riconoscere con loro la necessità dello studio e dell’esperienza, non surrogabili dalle parole a vanvera del primo che ha voglia di dire la sua. E ciò dovrebbe valere in tutti i campi, sia in quello della scienza, dell’educazione, che nell’amministrazione della polis.

Trascorso (si spera in fretta) questo tragico periodo forse la conoscenza – che non si acquista, ma si conquista, come ero solito dire ai miei studenti maturati – avrà qualche amico in più. L’incompetenza qualche amico in meno. Lo ricordo ai molti che non hanno ancora votato per il rinnovo del legislativo e dell’esecutivo di Lugano.

Aurelio Sargenti, candidato (n. 7) Municipio Lugano lista PS- Verdi- PC, #7

candidato (n. 51) Consiglio comunale lista PS- PC, # 11