Lugano: decoro cercasi, cestini pure!

LUGANO - Gironzolando per la città ci si accorge che molti cestini con posacenere non sono più al loro posto. Qualcosa non quadra!

Dove gettiamo cartacce, mascherine o mozziconi? Con la pandemia si è capito che ci sono punti della città che necessitano di un servizio di raccolta dei rifiuti più efficiente. Trovo buffo che, di punto in bianco, in certi punti siano scomparsi i cilindri argentati con tanto di posacenere. Eppure sono stati richiesti a suon di interrogazioni al Municipio non molto tempo fa.

I cestini sono essenziali a evitare il fastidioso "littering". Bisognerebbe coprire uniformemente tutta la città, quartieri compresi, affinché si eviti di trovare spazzatura a terra. Dunque, bisogna assolutamente però rafforzare questo servizio, specie nei punti più bazzicati del centro cittadino.

Abbiamo sufficienti cestini per il territorio oppure sono in magazzino a far muffa? Se così fosse sarebbe veramente uno smacco perché, sebbene aumenti il lavoro di pulizia dei nostri ammirevoli impiegati, dall'altro eviteremmo di trovare sempre più rifiuti a terra o mozziconi di sigaretta nei tombini, oltre a mascherine qua e là sui marciapiedi, evitando così un lavoraccio per gli addetti ai lavori di pulizia urbana.

Purtroppo tante persone indifferenti e con poco tatto usano la strada per liberare le mani. Un minimo di educazione va ben ricordata e se non basta ricordo che per il "littering" sono previste anche multe amministrative.

Più rispetto per gli operatori ecologici, più rispetto per il suolo pubblico e più rispetto per tutta la cittadinanza, sarebbe un bel regalo per tutti.