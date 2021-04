Responsabilità: un atto dovuto verso il cittadino

MENDRISIO - In un periodo storico a dir poco surreale, molti cittadini si sono trovati confrontati con difficoltà economiche che hanno segnato in modo ancor più indelebile questo ultimo anno.

Stessa situazione per molte piccole/medie imprese che, nonostante gli aiuti erogati dal Cantone e dalla Confederazione, hanno dovuto procedere a pesanti correttivi nella gestione d'impresa se non, nei casi più drastici, cessare l'attività.

Alla luce di tutto questo credo che nella prossima legislatura un argomento fondamentale di cui occuparsi sarà quello delle finanze. Chi siederà in Municipio dovrà dimostrare senso di

responsabilità effettuando le giuste manovre: sarà di primaria importanza cercare in ogni modo di non modificare il moltiplicatore d'imposta.

Contrariamente a quanto già dato per scontato da alcuni esponenti di altri partiti, io credo che ci sia ancora margine di manovra per far sì che il moltiplicatore non salga. Certo non sarà un "esercizio" semplice, ma come PPD credo che abbiamo il dovere quanto meno di provarci. Lo dobbiamo ai cittadini, alle imprese e alle famiglie che sono parte dei valori che fondano il nostro partito.

Bisognerà altresì trovare il modo di migliorare il sistema di incentivi per le imprese che già esistono, promuovendo nel contempo anche l'insediamento di nuove realtà sul suolo comunale. Sarà quindi fondamentale avere a disposizione strumenti che permettano di analizzare a fondo le richieste di insediamento, così da avere la certezza che chi vuole arrivare a Mendrisio non se ne vada una volta finiti gli incentivi.

Sono fermamente convinto che sia una questione che vada affrontata seriamente. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e lo dobbiamo alla nostra città.