Giovani una foce di idee

“In mezzo a centinaia di conchiglie sulla riva cerco il mio bottone di madreperla”

A. Kiarostami

La campagna elettorale virtuale ha avuto il grande merito di mobilitare e stimolare molte idee e proposte.

Uno degli elementi che più è emerso con forza è quello dei giovani e della vita di quartiere. La vita è una continua condivisione di vissuti e di sentimenti e lo scopo di ogni comunità dovrebbe essere proprio questo: stare insieme, imparare gli uni dagli altri, dalle esperienze più diverse, che si può vivere la vita in differenti maniere e che non bisogna mai perdere di vista quanto sia importante il dialogo anche su temi su cui, come accade ultimamente, ci sono forti contrasti. I giovani hanno bisogno di risposte da noi. “I giovani hanno le idee, ma hanno bisogno di chi ha più esperienza per metterle in pratica”: questo è il pensiero di Dana Paris, intervenuta durante la nostra serata “futuro prossimo” (https://youtu.be/8omxY4NnMUg). Le abbiamo infatti sottoposto la nostra idea di creare degli spazi gratuiti dove i giovani possano sviluppare le proprie idee e progetti.

Ciò che è emerso è l’importanza del fatto che i giovani siano da subito ascoltati e coinvolti per costruire insieme tali spazi, già a livello di idea e di progettazione. Solamente in questo modo li potranno sentire propri. Realizzare degli spazi dove i giovani possano autodeterminarsi e praticare musica, sport, arte, non può che giovare.

La cultura, intesa nel senso più ampio del termine, può essere un’importante forza per combattere il disagio dei giovani, insegnando loro a coltivare i proprio sogni, anche in ambito professionale, … a trovare il proprio bottone di madreperla.