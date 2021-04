Che siano i giovani ad avviare il cambiamento

LUGANO - Mancano ormai poco più di 2 settimane a queste elezioni comunali, che decideranno chi farà parte del nuovo legislativo e del nuovo esecutivo per il comune di Lugano. Quest’anno il centro delle discussioni è il PSE e l’ex macello, dimenticando i numerosi altri problemi di Lugano, dimenticando di chiedere ai cittadini il loro parere, i lori interessi e problematiche, che vanno dai quartieri un po’ dimenticati, alla grande incertezza sul futuro lavorativo e sociale dei giovani soprattutto.

Nell’ultimo anno abbiamo potuto toccare con mano come la politica sia stata una parte integrante della nostra vita di tutti i giorni, come la politica e le sue decisioni, giuste o sbagliate che siano, ci hanno toccato in maniera importante nella vita privata, sociale e lavorativa.

Il mio appello è quello, più che mai in questa tornata elettorale, di andare a votare, di esprimere il vostro voto, le frasi “io non voto perché non mi interessa”, non voto “perché tanto fanno come vogliono”, non voto “perché la politica non mi riguarda”, sono più che mai oggi sbagliate, ognuno di voi con il proprio voto conta ed è veramente importante e può essere decisivo.

Il mio appello va a tutti i giovani tra i 18 e 25 anni, che sarete i più toccati dalle decisioni della politica degli ultimi 12 mesi, il futuro è vostro, Lugano deve essere costruita intorno a voi e non lasciate che altre persone decidano per voi il vostro futuro, prendete in mano la vostra vita e la vostra città, esprimendo il vostro voto, informatevi e scegliete chi più vi rappresenta, il sito www.smartvote.ch vi può aiutare ed indirizzare, oppure parlate con i vostri genitori, ma anche i genitori devono rendere partecipi i propri figli, senza influenzarli, ma ascoltandoli.

La nostra vita nei prossimi anni subirà un cambiamento importante, saranno anni difficili, dove servono persone che sappiano decidere in maniera rapida e decisa, una politica al passo coi tempi, che sappia ascoltare e parlare con e per i cittadini. Non vi dirò di non votare questo o quel partito, perché ritengo serva un giusto mix di visioni, di mentalità e temi, ma servono persone che sappiano guardare in modo lungimirante il futuro di Lugano, la stessa politica che ci ha portato a queste incertezze non dovrà essere la stessa che ci porterà fuori da questa crisi, perché non è adatta, non è al passo coi tempi e rapida nel decidere.

Negi ultimi anni abbiamo, purtroppo, avuto una politica cittadina divisa, litigiosa, poco lungimirante, scontrarsi su temi importanti, l’aeroporto, il nuovo PSE e l’ex macello, in questi momenti serve una politica che si sieda intorno ad un tavolo per trovare soluzioni condivise, per il solo bene dei cittadini e con i cittadini. Cittadini che in questo momento chiedono, trasparenza, rassicurazioni, decisioni condivise e chiedono di essere ascoltati, che dovrebbe essere la base della politica e di chi è stato scelto dai cittadini per rappresentarli.

In questi momenti vorrei una politica fatta di ascolto, di condivisione e partecipazione con i cittadini, senza giochi di potere, lo so sono forse un sognatore ma è quello che vorrei portare se eletto in consiglio comunale. La politica Old Style si sta’ sgretolando, ma gli unici a non accorgersene è la politica stessa, si perdono consensi e partecipazione, i giovani non sono ascoltati, sostenuti e sono tenuti in disparte, ed in modo naturale si distanziano da essa, loro che sono il nostro futuro economico, sociale e politico. Quando si costruisce una nuova casa, si parte dalle fondamenta e le fondamenta sono queste elezioni comunali, il vostro voto, potrà avviare un cambiamento decisivo e importantissimo per il vostro e nostro futuro, Il vostro futuro comincia tra 2 settimane, affrontatelo e iniziate il cambiamento per una politica più etica, trasparente, lungimirante, più vicina alle speranze dei cittadini, ai suoi bisogni e che sappia ascoltare, ognuno di voi con il proprio voto conta ed è veramente importante, non lasciate decidere ad altri per il vostro futuro…

avviate il cambiamento perché questo è il momento giusto per farlo.