Le indicazioni di voto di Salva Monte Brè

LOCARNO - Cari amici di Brè,

Siamo stati contattati da numerosi elettori che ci hanno chiesto la nostra raccomandazione per le prossime elezioni comunali a Locarno. Tuttavia, la nostra associazione è apartitica, e non vogliamo fare alcuna raccomandazione di voto particolare.

Ciò non significa, ovviamente, che la questione non sia importante. Vista la riuscita della raccolta firme per l’iniziativa popolare che chiede la modifica del piano regolatore nel comparto di Monte Brè, abbiamo constatato che la questione è vicina al cuore degli elettori. Considerato che il consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi prossimamente sull’iniziativa, il risultato della votazione può avere un impatto sul salvataggio del nostro distretto montano.

Abbiamo ottenuto una Zona di Pianificazione, ma la nostra lotta non è ancora finita. Sappiamo che i promotori contano sul fatto che il Piano Regolatore non venga modificato in modo da impedire il loro progetto (che rimane faraonico nonostante il suo ridimensionamento).

In base alle risposte date dai candidati al Municipio e al Consiglio comunale lo scorso anno, Salva Monte Brè invita a sostenere questi candidati che condividono la nostra iniziativa e sono pronti a sostenerla in Municipio e in Consiglio Comunale.

Candidati al Municipio (al massimo 7 preferenze):

Lista 1

4 Pini Nicola

Lista 2

3 Buzzini Bruno

Lista 3

3 Cotti Fiorenzo

5 Machado Francesca

6 Mileto Sheila

7 Zanchi Pierluigi

18 Vogel Samuel

Lista 4:

4 Filipponi Marisa

6 Lunghi Nancy





Lista 5:

6 Pellanda Ivo Luigi

7 Scaffetta Mattia

Candidati al Consiglio Comunale (al massimo 40 preferenze):

Lista 1:

7 Campanella Mario

23 Pini Nicola

Lista 2:



3 Buzzini Bruno

Lista 3:

4 Buzzi Matteo

6 Cotti Fiorenzo

12 Machado Francesca

14 Mileto Sheila

18 Vogel Samuel



Lista 4:

5 Büchler Marco

6 Camponovo Rosanna

11 Farnesi Fuchs Elisabetta

12 Filipponi Marisa

19 Lunghi Nancy

20 Malinov Alexsandar

21 Malinovski Vanco

22 Mellini Piergiorgio

25 Moretti Reginald

29 Romeo Luigi

32 Schmid Leonardo

35 Sirica Fabrizio

36 Stanic Ruben

Lista 5:

6 Pellanda Ivo Luigi

7 Scaffetta Mattia

11 Angelini Piva Barbara

12 Belgeri Mauro

13 Beltrame Simone

15 Cavalli Mauro

33 Rossi Diego