Ecco il programma elettorale di AltoMalcantoneForum

ALTO MALCANTONE - In occasione delle elezioni comunali del prossimo 18 aprile 2021, nel Comune di Alto Malcantone corrono anche i candidati di AltoMalcantoneForum (lista 4).

Il programma elettorale dell'associazione, nata nel 2004, ruota attorno al concetto di “buon governo” che si sviluppa in quattro macro-temi:

Comune-Cittadino

Siamo favorevoli a un approccio bottom-up volto a far emergere le esigenze della popolazione. Socialità e tempo libero

Accogliamo nel migliore dei modi i nuovi cittadini senza dimenticarci delle persone in difficoltà. Territorio

Siamo determinati nel tutelare il nostro bel territorio preservando le zone verdi e lottando contro gli abusi. Economia e finanze

Ci impegniamo a far sì che gli investimenti da effettuare siano oculati con un occhio attendo nei confronti del debito pubblico.

I candidati - Per il Municipio si sono messi a disposizione Sandro Poncini e Mario Zecchin mentre per il Consiglio Comunale sono in lista Christian Bührer, Jean-Claude Golliard, Davide Haas, Nakia Morenzoni, Giorgio Panzera, Sandro Poncini, Andrea Salem, Delia Schneider Rizza, Simone Schönenberger e Mario Zecchin. Mediamente trattasi della lista con l’età anagrafica più bassa in Alto Malcantone «segno tangibile che crediamo e sosteniamo le nuove generazioni». Uno spirito giovane «che si manifesta anche nella formula innovativa» con la quale i candidati hanno deciso di presentarsi. Infatti, ogni uno si è presentato tramite un video che è stato caricato su www.facebook.com/altomalcantoneforum