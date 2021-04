PPD Locarnese ed elezioni 2021: una forte presenza e una passione sempre viva!

Le elezioni comunali 2021 si avvicinano. Il 18 aprile saremo chiamati in tutto il Cantone a eleggere le nostre e i nostri rappresentanti nei vari Municipi e Consigli comunali per la legislatura che, questa volta, durerà un anno in meno. È una campagna elettorale diversa dal solito: la pandemia in corso ci costringe ancora a ridurre al minimo necessario i contatti. Lo spirito che si respira è dunque un po’ diverso. Infatti, il periodo precedente qualsiasi elezione è sempre caratterizzato da incontri, strette di mano e, non da ultimi, aperitivi. Nessuna di queste attività può purtroppo essere organizzata quest’anno, se non parzialmente online.

Nonostante questo clima di distanziamento sociale, ogni sezione PPD dei Comuni del Locarnese ha presentato una lista, a volte sotto forma di lista civica, con numerose candidate e numerosi candidati al Municipio o al Consiglio comunale. In totale, infatti, nei quindici Comuni del Distretto del Locarnese, il PPD presenta complessivamente alle elettrici e agli elettori ben 68 candidate e candidati ai vari Municipi e 272 candidate e candidati ai vari Consigli comunali. Oltre a diversi uscenti che si ripresentano, arricchiti dall’esperienza della scorsa legislatura (un po’ più lunga e particolare del solito), ci sono diversi volti nuovi, segno che il PPD fa e continua a fare un ottimo lavoro nei differenti consessi comunali della regione. L’età media delle liste nei vari Comuni della regione è di 49 anni, di cui la più giovane è quella per il Municipio di Ascona, con 38 anni di età media! Le donne rappresentano inoltre circa il 30% in ogni lista, con il massimo raggiunto a Tenero, dove le donne sono la maggioranza dei candidati. Da notare in ultimo che, per quanto riguarda le candidate e i candidati in età di Generazione Giovani (quindi sotto i 34 anni), il Distretto del Locarnese ne conta ben 12 al Municipio (su 44 “GG” a livello cantonale) e 47 al Consiglio comunale (su 255 “GG” a livello cantonale).

Forti della grande rappresentatività e dall’esperienza di molti appartenenti al colore arancio (un tempo più “azzurro”), il nostro è dunque un invito a rinnovare la fiducia alle nostre e ai nostri rappresentanti e di darne di nuova alle candidate e ai candidati che si affacciano per la prima volta sulla scena politica.

Un ultimo ringraziamento va alle e agli uscenti che non si ripresentano, per l’impegno, il tempo e l’energia spesi in favore delle nostre comunità.

Votate e fate votare le liste PPD nel distretto di Locarno!