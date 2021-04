Strade libere per Alessia ed Elisa

Alessia ed Elisa due simpaticissime bimbe, mie vicine di casa, hanno ripreso possesso della strada trasformandola in parco giochi e luogo d'incontro che spesso e volentieri accoglie le loro amiche e i loro amici per spontanee partitelle di pallavolo, sfide in bicicletta o monopattino, o semplici momenti d'incontro cui talvolta si aggregano i genitori dei diversi bambini presenti.

Una sorta di spazio liberato e spontaneo luogo di aggregazione intergenerazionale. Un vero e proprio spettacolo!

Una situazione resa possibile dal fatto che la strada secondaria sulla quale si affaccia l’appartamento in cui vivo è una zona in cui vige l’obbligo dei 30 km orari e nella quale sono presenti elementi di moderazione del traffico.

Io penso che Lugano possa e debba fare molto di più su questo terreno, basti pensare all’impegno e al virtuosismo di molte città svizzere a nord delle Alpi.

Introducendo nei quartieri maggiori zone con traffico limitato a 30 km orari, creando vere e proprie isole verdi nelle strade e ampliando in modo considerevole la rete di piste ciclabili.

Ne guadagnerebbero tutti, avremmo una diminuzione dell’inquinamento, una migliore qualità di vita, vi sarebbe una chiara diminuzione del numero d'incidenti, e si creerebbero spazi d'incontro come quello animato da Alessia, Elisa e i loro amici. Situazione queste che aumenterebbero l’attrattiva della nostra bella città, che come sappiamo, da diversi anni purtroppo continua a perdere abitanti.

Chiaramente misure di questo tipo andrebbero inserite in una strategia più ampia e complessiva. Penso per fare un esempio al fatto che bisognerebbe incentivare davvero la mobilità lenta e sostenere in modo convinto l’utilizzo dei mezzi pubblici. Certo per favorire questo approccio ci vorrebbero coraggio e visioni chiare, quelle che troppo spesso mancano alle autorità politiche.

Accompagnate da misure incisive come l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per tutti i giovani e le fasce di popolazione che stentano ad arrivare alla fine del mese, che come purtroppo sappiamo a Lugano aumentano sempre più.

Facciamolo! Per Alessia, Elisa, le future generazioni e la qualità di vita di noi tutte e tutti.

L’Alternativa c’è!