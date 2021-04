“perCastello”, con uno sguardo sostenibile e lungimirante

CASTEL SAN PIETRO - A Castel San Pietro siamo fortunati, si sente dire. È vero, il fatto di avere delle finanze floride e un quadro fiscale attraente, quando nella maggior parte dei comuni limitrofi le cifre sono in rosso, è una bella fortuna. Analizzando bene la situazione è però una situazione che si è creata indirettamente a seguito della decisione di non aggregarsi a Mendrisio. Cosa sarebbe restato a disposizione del “quartiere di Castel San Pietro” se ci fossimo aggregati? Suppongo ben poco.

A Castel San Pietro abbiamo una bella fortuna, si sente dire. È vero, il fatto di avere una vita associativa particolarmente attiva e coinvolgente è frutto di un certo benessere (sociale e mentale). La gente si mette a disposizione del volontariato perché si sente a proprio agio. È un circolo virtuoso. Il fatto di avere un territorio a misura d’uomo, nel polmone verde del Mendrisiotto ma a pochi passi da tutti i servizi di cui ogni cittadino necessita, rende Castel San Pietro un luogo in cui è piacevole mettere le radici. Un benessere di cui ognuno può servirsi per creare una famiglia.

Negli ultimi anni sono stati approntati molti cambiamenti atti ad accogliere le famiglie, si pensi per esempio alla terza sezione della scuola dell’infanzia, all’ammodernamento del centro scolastico, all’implementazione della squadra esterna che cura i parchi pubblici, alla cancelleria comunale che presto troverà una dimora più accogliente. Ci sono state molte altre iniziative a scopo sociale ed ecologico che non sto a citare in quanto la lista è davvero lunga. Ciò è stato possibile solo grazie ad un buon clima di lavoro ed alla capacità di dialogo con tutti gli attori. Questo risultato non è merito di un partito piuttosto che dell’altro. Il risultato di queste intese va a beneficio del cittadino che deve sempre essere al centro della discussione politica; è merito di un buon lavoro di squadra, un lavoro di squadra portato avanti e sostenuto dalle politiche in campo e dai professionisti dell’amministrazione comunale.

Nella prossima legislatura, si tratterà di finalizzare le idee iniziando a mettere in atto ulteriori tasselli per la comunità castellana e per l’intera regione. Sarà necessario pianificare due comparti fondamentali per il comune, quello del centro paese con una piazza vivibile e fruibile e quello del centro sportivo, per dare spazio alle associazioni e all’intera popolazione.

Dal mio punto di vista questi due comparti dovranno tenere conto delle esigenze di poter avere delle zone di verde pubblico a portata di mano e fruibili in modo sportivo, ricreativo e di svago. Si tratterà infatti della futura “casa” delle nostre associazioni che tanto rendono vivo il paese. La pianificazione dei due comparti dovrà essere un messaggio chiaro delle intenzioni di utilizzare il territorio, uno spunto ed un esempio di preservazione dei valori, della natura e del paesaggio. Insomma, bisognerà pensare con lungimiranza e in maniera esemplare.

Si tratterà di trovare un buon compromesso con tutte le forze politiche. La lista civica “perCastello” è un gruppo politico apartitico che rappresenta la parte di popolazione legata al territorio e che promuove le esigenze intergenerazionali con particolare attenzione alle famiglie e agli anziani. Proprio per l’assenza di interessi personali o di partito, la lista civica si è sempre distinta per il dialogo e la ricerca del giusto compromesso.

Per concludere invito tutti gli aventi diritto a voler esprimere le loro preferenze, qualsiasi esse siano. Siamo pronti a rappresentare la totalità della popolazione con onestà e coerenza.