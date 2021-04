Avanti così con Blenio 2016

BLENIO - L’appuntamento elettorale è ormai alle porte e la lista Blenio 2016 si ripresenta “pronta e motivata” per continuare anche in questa nuova legislatura a contribuire alla crescita del nostro comune. Nel 2016, grazie a questa unione tra UDC, PPD e INDIPENDENTI (unione al di là delle ideologie di partito con l’obiettivo di costruire per il comune), siamo riusciti ad eleggere 1 municipale e 5 consiglieri comunali; un gruppo che si è sempre impegnato nel segno della collegialità e della collaborazione nel portare avanti i vari dossier. Il nostro rappresentante in municipio, oltre ad avere sempre collaborato in modo efficiente, ha saputo gestire in modo proficuo e dinamico importanti dossier, fra i quali la frana di Ghirone o il delicato tema della riorganizzazione della Polizia. Anche i consiglieri comunali si sono sempre dimostrati proattivi, sia nelle sessioni di Consiglio Comunale sia nelle varie commissioni, presentando diverse mozioni e interpellanze, fra queste la richiesta di misure per migliorare l’apertura invernale della strada Olivone - Campo Blenio, la miglioria dei segnali di telefonia mobile, la richiesta per una maggior funzionalità delle discariche ingombranti, delle proposte di sensibilizzazione a livello turistico e la proposta di apertura al pubblico della teleferica e delle centrali OFIBLE (turismo industriale).

In questi ultimi anni sono poi stati realizzati e terminati parecchi lavori di miglioria di alcune strutture comunali, vedi nuovo asilo di Aquila, sistemazione strade, ristrutturazione scuole elementari, canalizzazioni ecc… Tutti servizi indispensabili per la popolazione locale ai quali abbiamo sempre dato la nostra adesione. Non dobbiamo dimenticare un altro settore importante che va sostenuto e valorizzato, infatti siamo un comune agricolo e andiamo fieri di come i nostri prodotti sono apprezzati in tutto il cantone e tutta la Svizzera.

Crediamo profondamente nelle potenzialità del nostro comune, viviamo in un territorio magnifico che andrebbe però maggiormente valorizzato. Alcuni progetti sono stati realizzati, Campra, perla dello sci nordico nella Svizzera italiana, ne è il simbolo ora siamo però motivati a continuare a collaborare per realizzare altri progetti che fungano da vettore per nuovi investimenti privati: il rinnovamento del centro Polisport, Campo Blenio Ghirone 365 o l’osservatorio di Gorda e altro ancora. Pertanto sarà essenziale implementare una fattiva collaborazione tra tutti i principali attori del turismo dell’alta Valle, a questo proposito durante l’ultimo CC è stato votato un credito per lo studio di una nuova forma di governance, ampiamente sostenuta dai nostri rappresentanti.

Scrivendo queste righe non possiamo mancare di ricordare con profonda tristezza la prematura scomparsa dell’amico e collega Giovanni Boggini.

Noi ci siamo, siamo pronti e motivati a continuare ad adoperarci in maniera dinamica e costruttiva per il bene del nostro comune e delle future generazioni.