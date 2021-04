Ecco i candidati UDC

MALCANTONE - Dopo il rinvio causa pandemia delle elezioni 2020, l’UDC Ticino e in particolar modo l’UDC distretto del Luganese presenta per le sezioni UDC del Malcantone i seguenti candidati, per le elezioni 2021

Per il Municipio:

BIOGGIO: Ricci Steve e Ferrari Morena

CASLANO: Bizzioli Luca, Bettelini Danny e Migliari Ilario

ALTO MALCANTONE: Bazzoco Alfredo e Burkard Marco

AGNO: Scarpitti Erika e Pagnoncini Kevin

MAGLIASO: Paltenghi Luca

TRESA: Marchesi Piero e Cereghetti Samantha



Per Il consiglio comunale:

BIOGGIO: Ricci Steve, Ferrari Morena, Staffieri Marco, Pianca Davide, Molteni Riccardo, Ferrari Elia

CASLANO: Bizzioli Luca, Bettelini Danny e Migliari Ilario

ALTO MALCANTONE: Arizzoli Aldo, Bazzoco Alferdo, Burkard Marco, Rafaella Bazzocco, Brazzola Marzio, Mercoli Luigi, Mercoli Rinaldo, Mercoli Francesca

AGNO: Pagnoncini Kevin, Pagnoncini padre, Pucci Davide, Scarpitti Erika

MAGLIASO: Paltenghi Luca, Paltenghi _Dario, Geranio Luca

TRESA: Cereghetti Samantha, loss Luca, Grandi Deborah, Poretti Matteo

NOVAGGIO: Sala Tiziano



Per un totale di 10 candidati per l’esecutivo e 30 per il legislativo