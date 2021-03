Comune di Monteceneri: giovane donna in politica

MONTECENERI - Cinque anni fa grazie al vostro inaspettato ma graditissimo sostegno, sono stata eletta membro del Consiglio comunale di Monteceneri avvicinandomi alla politica comunale.

Mi sono candidata in quanto sentivo la necessità di dare il mio contributo impegnandomi per il bene del nostro Comune. La passione per la politica e la cosa pubblica mi sono state trasmesse negli anni da mio nonno Gianfranco Scerpella, che ha dedicato con impegno e passione la sua vita al beneficio della comunità.

Giungo al termine di questa legislatura avendo maturato un’esperienza interessante, arricchente, formativa e soprattutto piena di soddisfazioni. Come membro della Commissione della Gestione ho potuto conoscere da vicino il funzionamento del nostro Comune. Inoltre, nella seduta di consiglio comunale del 30 settembre 2020, ho avuto l’opportunità di assumere la carica di Presidente del Consiglio Comunale. È un grande onore per me essere la prima donna a ricoprire questo ruolo dalla fondazione del Comune di Monteceneri.

Ho accettato questa importante carica convinta di poter fare del mio meglio nella conduzione delle sedute di Consiglio comunale e ringrazio nuovamente il mio gruppo, la sezione del Partito Popolare Democratico, che mi ha proposta e sostenuta oltre ai colleghi consiglieri comunali che, votandomi, hanno creduto in me.

Mi metto nuovamente a disposizione con entusiasmo e senso di responsabilità al servizio della comunità tutta. Auspico che i grandi progetti e le nuove sfide che ci aspettano vengano approfonditi con la necessaria serietà per rilanciare e valorizzare come merita il nostro Comune di Monteceneri.

Il mio augurio è che nella nuova legislatura si possa riscoprire l’importanza della comunicazione, come chiave per lavorare in armonia e per raggiungere insieme l’obiettivo comune che tutti noi abbiamo: il bene del nostro Comune. Serve pertanto molto impegno, serietà e spirito di collegialità. Principi questi che, a mio parere, non vanno mai persi di vista nella conduzione di un Comune.

A tutti i gruppi politici in campo un in bocca al lupo per le imminenti elezioni comunali, con l’auspicio che i nuovi eletti in seno al Municipio e al Consiglio comunale contribuiscano con spirito costruttivo alla buona gestione del nostro Comune. A Monteceneri è tempo di decisioni!

Con l’impegno che spero di aver dimostrato in questa legislatura in Consiglio comunale, vi ringrazio per il rinnovato sostegno che vorrete dare alla mia candidatura.