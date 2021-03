Locarno e grandi progetti: la competenza innanzitutto

LOCARNO - Come per gli altri comuni ticinesi, anche per Locarno sarà un appuntamento importante quello del prossimo 18 aprile: si deciderà chi dovrà portare avanti i grandi progetti decisivi per rilanciare la città. Piazza Grande, Castello Visconteo, polo congressuale, Museo di storia naturale: sono solo alcune delle grandi sfide. Ma ancora più fondamentale sarà il dopo elezioni: i progetti dovranno essere realizzati per un vero rilancio e non produrre inutili cattedrali nel deserto. Un bellissimo e funzionale centro congressi servirà a ben poco se il tutto non sarà gestito da persone capaci. Senza idee mirate per farlo funzionare, sarà solo un involucro, un grande scatolone vuoto. Piazza Grande potrà pure essere lastricata da pregiati marmi e graniti, ma non basterà: dovrà essere il cuore pulsante della città, piena di vita. Anche qui ci vorrà la strategia vincente creata dai professionisti adatti. Altrimenti sarà solo una bellezza da ammirare e fotografare. Idem per il Castello Visconteo: abbiamo per le mani un gioiello storico. Facciamolo rivivere con iniziative creative. Le attività che si svilupperanno grazie ai grandi progetti dovranno poi dare lavoro ai residenti.

L’impressione è che negli anni Locarno si sia un po’addormentata sugli allori, su quanto di buono realizzato a suo tempo dalle amministrazioni del passato. È necessario affidarsi anche a persone nuove, competenti. Anche al femminile! Persone con visioni e strategie, che sappiano dare i giusti impulsi al rilancio di questa bellissima città. Mi auguro che le elettrici e gli elettori locarnesi abbiano il coraggio di scegliere valide persone in Municipio e Consiglio comunale. Io ci sono e sono pronta a dare il mio contributo, nel dialogo e collaborazione con le altre forze politiche.