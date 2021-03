Airolo, ecco la lista PLR

AIROLO - Il PLR di Airolo si presenta alle prossime elezioni comunali con 3 candidati per il municipio, Alessandro Beffa, Luca Ceresetti e Massimo Della Vecchia e ben 21 candidati per il consiglio comunale.

Una squadra «forte» si legge nel comunicato di presentazione «pronta a scendere in campo e a impegnarsi con metodi liberali per raggiungere obiettivi ambiziosi per il proprio Comune» che si appresta ad affrontare la fase del cantiere per il raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo.