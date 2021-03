Lumino. Sostenibilità, coesione sociale e partecipazione

LUMINO - La legislatura che sta per concludersi ha visto la realizzazione di diverse opere e numerose iniziative importanti per il miglioramento della qualità di vita a Lumino, grazie anche alla grande

volontà di collaborare tra le diverse forze politiche in Municipio e in Consiglio comunale.

Iniziata pochi mesi dopo la votazione sull'aggregazione del bellinzonese, nella quale le cittadine e i cittadini hanno espresso la chiara volontà di continuare nel quadro dell'istituzione comunale locale, questa legislatura ha comunque portato allo sviluppo di importanti rapporti di collaborazione in diversi ambiti con la Città di Bellinzona e con Arbedo-Castione.

Grazie ad un'accurata gestione finanziaria, i diversi progetti realizzati non hanno però impedito di diminuire il debito pubblico e di mantenenre il moltiplicatore d'imposta al 90%. Un ruolo importante per il raggiungimento di questi risultati è stato dato dal nostro municipale Franco De Gottardi e dai rappresentanti del Gruppo "Socialisti, Verdi e Indipendenti", precedentemente conosciuto come "Gruppo della Sinistra", in Consiglio comunale. Il Gruppo "Socialisti, Verdi e Indipendenti", forte di una tradizione centrata sulla solidarietà e sulla sostenibilità ambientale, si presenta alle prossime elezioni comunali, con una squadra di persone impegnate e competenti, pronte a collaborare ad amministrare il Comune con correttezza e rigore e ad attuare proposte per promuovere la qualità di vita, nel segno della sostenibilità ambientale, garantendo l'inclusione e la partecipazione di tutti alla vita sociale.

Numerose sono però le situazioni critiche che andranno affrontate. Il Comune ha conosciuto in questi anni, come il resto del Bellinzonese, uno sviluppo edificatorio eccessivo. A livello

finanziario gioca un ruolo importante il contributo della compensazione intercomunale che non è certo possa continuare nella misura attuale. Nuovi bisogni della popolazione stanno emergendo e la crisi ambientale e i cambiamenti climatici esigono anche a livello locale risposte forti.

In base al principio "Pensare in grande, agire localmente" il Gruppo "Socialisti, Verdi e Indipendenti" di Lumino con i propri rappresentanti è pronto ad impegnarsi per trovare delle

risposte adeguate a queste problematiche, migliorare la qualità di vita a Lumino e promuovere servizi a favore della comunità sempre nel rispetto dell'ambiente.