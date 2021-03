Nove anni in Consiglio Comunale di cui 5 nella Commissione della Gestione mi hanno permesso di approfondire tutti gli aspetti del nostro comune. Mi metto a disposizione consapevole dell’impegno necessario per non deludere chi vorrà sostenermi. L’esperienza che ho accumulato mi ha permesso di capire qual è il comune di Monteceneri che vorrei contribuire a costruire.

Vorrei che il municipale che si occuperà delle finanze non presentasse messaggi con un moltiplicatore per legge inapplicabile, che chi si occuperà della promozione economica abbia una chiara strategia da intraprendere per agevolare l’arrivo di nuovi contribuenti.

Vorrei che chi si occuperà dell’educazione, risolvesse i problemi che da anni preoccupano i genitori.

Vorrei che chi gestirà la nostra acqua, trovasse delle soluzioni condivise con le due aziende grosse consumatrici (consumano come Medeglia e Camignolo ...) per limitare l’uso industriale di preziosa acqua di sorgente.

Chi si occuperà della sicurezza pubblica, vorrei che mettesse in sicurezza le nostre strade soprattutto per i nostri anziani e i nostri bambini con percorsi a loro dedicati e accorgimenti atti a rallentare il traffico nei punti pericolosi.

Vorrei che chi si occuperà degli stabili comunali, non presentasse messaggi con progetti da piano regolatore irrealizzabili, che non si limitasse a colmare le emergenze ma che finalmente presentasse un progetto concreto e soprattutto necessario.

Vorrei che chi gestirà la socialità, lo facesse pensando seriamente ai nostri anziani e ai bisogni delle famiglie sempre più in difficoltà per la mancanza di servizi mirati.

Ma soprattutto vorrei un Municipio che gestisca il nostro comune in modo più imprenditoriale, che lavorasse come una squadra compatta, che fissasse a inizio legislatura obbiettivi chiari e realizzabili, per dare finalmente la svolta che Monteceneri ha bisogno per crescere a favore di tutti i suoi cittadini.

Monteceneri che vorrei ....