Un aiuto per la ristorazione di Lugano

LUGANO - «Io voglio sopravvivere, voglio continuare a fare il mio lavoro!» così ci dice T. esercente di Lugano. La sofferenza del settore della ristorazione è sotto gli occhi di tutti. In questi mesi questo settore ha dato prova di grande flessibilità adeguandosi a tutte le normative e lottando per continuare a esistere.

Tra le concessioni per aiutare gli esercenti l’anno scorso c’è stata quella di dare l’uso del suolo pubblico a titolo gratuito. Le strade si sono riempite di tavolini che hanno animato la città. Per la ripartenza riteniamo opportuno che Lugano continui anche quest’anno e il prossimo a non far pagare agli esercenti l’utilizzo del suolo pubblico e a concedere agli stessi la possibilità laddove possibile di ampliare l’area occupata, così che gli stessi possano continuare a disporre tavolini all’esterno dei loro locali. Un’idea per i ristoranti fronte lago potrebbe inoltre essere quella di disporre di tavolini e sedie pieghevoli take away così da permettere ai clienti che optano per questo tipo di consumazione di cenare nei pressi del ristorante il più vicino possibile al lago.

Un’esenzione dal pagamento dell’area pubblica per la ristorazione riferita all’anno in corso e al prossimo anno sarebbe un aiuto concreto da parte del Comune di Lugano a questa categoria così duramente colpita dalla pandemia. Tale aiuto non avrebbe un impatto importante sulle finanze di Lugano, ma potrebbe essere prezioso per molti gerenti. Per Lugano sarebbe pure l’occasione di essere maggiormente animata e di offrire a chi la visita la possibilità di godere di consumazioni “immersi nella città”: ne beneficerebbe quindi anche la sua immagine e di conseguenza il turismo.