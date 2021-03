I giovani politici chiassesi chiedono il Gleis 4... e un voto

CHIASSO - Al motto di "L'unione fa la forza", sette giovani candidati alle elezioni comunali di Chiasso si sono coalizzati in un gruppo interpartitico per realizzare un breve video elettorale e chiedere il sostegno dei concittadini loro coetanei al prossimo appuntamento con le urne. La promessa? Sostenere il "Gleis 4", progetto di riqualifica dell'area dei magazzini ferroviari che prevede la creazione di un nuovo quartiere, con aree ricreative e residenziali.

Un piano «ambizioso e lungimirante, che garantirebbe un valore aggiunto alla nostra cittadina, creando un luogo di aggregazione sia per i giovani Chiassesi, sia per il resto della popolazione», scrivono in un comunicato congiunto Kavashar “Kava” Ratnam e Yuri Bedulli per la Lista 1, Christian Bruccoleri e Gabriele Medici per la Lista 2 e Alessandro Attollino, Amedeo Mapelli e Arianna Cattaneo per la Lista 3. Il progetto, sottolineano, «renderebbe Chiasso più attrattiva, produttiva e vivace».

«Ora più che mai il voto delle giovani cittadine e cittadini Chiassesi conta - continuano -. La rappresentanza giovanile in politica è cruciale, anche per sostenere progetti volti a curare degli spazi e delle attività pensati per questa fascia di popolazione, come lo è il Gleis 4. Da parte nostra, l'entusiasmo verso il progetto c'è, così come la voglia di dare un contributo concreto. Qualora ci sarà data la possibilità, siamo pronti a dare seguito a questa cooperazione anche a livello istituzionale, al fine di rappresentare, uniti, gli interessi dei giovani Chiassesi».

Nel filmato, girato proprio nell'area della "Piccola velocità", i sette candidati si presentano agli elettori con un sorriso.