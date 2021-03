Il PLR di S. Antonino si presenta sull’”Angolo”

S.ANTONINO - È arrivato in tutte le case di S. Antonino il periodico della sezione PLR “L’Angolo”, dedicato alle elezioni comunali. In questa edizione speciale si presentano i progetti e i candidati che si sono messi a disposizione per le liste del Municipio e del Consiglio Comunale.

Per il Municipio si ripresentano i tre municipali uscenti (il sindaco Simona Zinniker, il vicesindaco Ivan Zufferey e il capo dicastero dell’educazione Mario Gambarini) più Davide Gianola, capogruppo PLR in consiglio comunale e il giovane Giaele Turello.

Per il consiglio comunale vi è una rosa completa di candidati con profili vari e validi, in cui gli uscenti sono affiancati da volti nuovi. Nella legislatura che si sta per chiudere, in Municipio sedevano 3 liberali su 5, e in Consiglio comunale 16 liberali su 25. La maggioranza liberale ha permesso in questi anni di realizzare vari progetti che hanno fatto crescere S. Antonino.

Per questo, votando la lista 1 del PLR, si garantiscono continuità e crescita, ma anche rinnovamento e progettualità.