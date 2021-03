Pollegio, una lista contro l'aggregazione

POLLEGIO - Il Partito Socialista, GISO e indipendenti di Pollegio si presenta alle prossime elezioni comunali con una squadra giovane (età media 38 anni) e una solida rappresentanza femminile (48% donne).

Nel programma della lista di sinistra - presentato oggi in un comunicato stampa - spicca l'opposizione al progetto di aggregazione della Bassa Leventina. «Attendavamo uno studio aggregativo trasparente, libero da ogni condizionamento e capace di fare il bene di un’intera comunità» motivano i candidati nella nota. «Servivano progetti concreti pianificati per i prossimi 50 anni. Abbiamo ricevuto contentini e promesse che nessuno sarà in grado di garantire». Un'opposizione non a priori, ma che si riserva di «approvare progetti aggregativi più coraggiosi».

Di seguito la lista dei candidati:

• per il Municipio gli uscenti Cömertpay Mehmet e Reali Stefano (Vice-sindaco) ai quali si aggiungono Righini Igor, Vargiu Ives e Zangari Alexa;

• per il Consiglio Comunale, Darini Giada, De Barros Lima Cristina, Facchi Remo, Fiandaca Alhena, Gandri Steven, Masia Maurizio, Mercoli Joy, Mercoli John, Parolini Matteo, Parolini Righini Catherine, Reali Francesca, Rizzi Prisca, Romaneschi Fernando, Ruggero Manuela, Sitta Giovanna, Solari Luca, Vaccaro Pasquale, Vargiu Ives, Vershefci Qendrim, Viscusi Claudia e Zangari Alexa